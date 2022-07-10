«Челси» купит Стерлинга у «Ман Сити» за 47,5+2,5 млн фунтов. Рахим войдет в топ-3 АПЛ по зарплате

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«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали трансфер Рахима Стерлинга.

По данным The Telegraph, вингер перейдет в лондонский клуб за 47,5 млн фунтов, еще 2,5 млн могут быть выплачены в качестве бонусов.

Контракт с футболистом будет рассчитан на пять лет с опцией продления еще на сезон.

Получать игрок сборной Англии будет свыше 300 тысяч фунтов в неделю – больше всех в клубе. Он войдет в топ-3 АПЛ по уровню заработной платы.

Как сообщает The Athletic, сейчас лондонцы работают над организацией медосмотра Стерлинга в Лондоне, и если все пройдет хорошо, то он присоединится к новой команде в ходе ее турне по США.

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