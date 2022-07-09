Левандовски – главный вариант «ПСЖ» в атаку. Боссы клуба мечтают увидеть его в связке с Мбаппе

хочет подписать нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

L’Équipe пишет, что 33-летний форвард – главная цель парижан для усиления атаки. Руководство «ПСЖ» мечтает увидеть связку Левандовского с нападающим .

Отмечается, что «ПСЖ» не хочет упускать возможность приобрести Левандовского, если есть такая возможность.

В минувшем сезоне 33-летний форвард, который ранее заявил, что хочет уйти из «Баварии», забил 46 голов в 50 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.