Тен Хаг требует от «МЮ» увеличить предложение по Антони и Лисандро. «Аякс» хочет 125 млн евро, манкунианцы дают 110

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Эрик тен Хаг настаивает на подписании в «Манчестер Юнайтед» двух футболистов «Аякса».

Манкунианцы предложили 50 млн евро за защитника Лисандро Мартинеса и 60 млн евро за полузащитника Антони. Команда из Амстердама не согласна ни на то, ни на другое, желая в сумме заработать 125 млн евро.

К тому же «Аякс» еще предпочел бы найти игрокам замену прежде, чем отпускать их в другой клуб.

Тем временем тен Хаг, главный тренер «МЮ», оказывает на руководство давление с целью увеличения предложения по Мартинесу и Антони. Он хочет снова работать с футболистами, знакомыми ему по прежней работе.

«МЮ» интересен Бробби. Тен Хаг созванивался с форвардом «Лейпцига», знакомым ему по «Аяксу»

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