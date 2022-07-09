Тен Хаг требует от «МЮ» увеличить предложение по Антони и Лисандро. «Аякс» хочет 125 млн евро, манкунианцы дают 110

Эрик тен Хаг настаивает на подписании в двух футболистов «Аякса».

Манкунианцы предложили 50 млн евро за защитника и 60 млн евро за полузащитника Антони. Команда из Амстердама не согласна ни на то, ни на другое, желая в сумме заработать 125 млн евро.

К тому же «Аякс» еще предпочел бы найти игрокам замену прежде, чем отпускать их в другой клуб.

Тем временем тен Хаг, главный тренер «МЮ», оказывает на руководство давление с целью увеличения предложения по Мартинесу и . Он хочет снова работать с футболистами, знакомыми ему по прежней работе.

«МЮ» интересен Бробби. Тен Хаг созванивался с форвардом «Лейпцига», знакомым ему по «Аяксу»