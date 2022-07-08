Гран-при Австрии-2022. Стартовый порядок спринта. Старт – в субботу в 17:30

В субботу, 9 июля, в Шпильберге состоится спринт на Гран-при Австрии – 11-м этапе «Формулы-1» сезона-2022. Старт заезда – в 17:30 по московскому времени.

Спринт определит стартовый порядок воскресного Гран-при.

Ред Булл Ринг, Шпильберг

9 июля 2022 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Эстебан Окон («Альпин»)

6. Кевин Магнуссен («Хаас»)

7. Мик Шумахер («Хаас»)

8. Фернандо Алонсо («Альпин»)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

10. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

13. Серхио Перес («Ред Булл»)

14. Юки Цунода («Альфа Таури»)

15. Ландо Норрис («Макларен»)

16. Даниэль Риккардо («Макларен»)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

19. Николас Латифи («Уильямс»)

20. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

Гран-при Австрии-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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