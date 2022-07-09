Рыбакина выиграла первый «Большой шлем». Она самая молодая чемпионка «Уимблдона» с 2011-го

23-я ракетка мира Елена Рыбакина стала чемпионкой «Уимблдона», обыграв в финале №2 Онс Жабер – 3:6, 6:2, 6:2.

23-летняя Рыбакина стала первой представительницей Казахстана, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде.

Уроженка Москвы, в 2018-м сменившая гражданство, выиграла третий титул в карьере и первый с 2020-го.

Рыбакина прервала серию из пяти поражений от топ-10, выиграв впервые с Олимпиады в Токио. В целом ее баланс с десяткой стал 8:12.

Также она стала первой с 2006 года теннисисткой, выигравшей титул на «Уимблдоне», отдав первый сет.

Кроме того, она стала самой молодой чемпионкой «Уимблдона» c 2011 года, когда Петра Квитова взяла титул в 21 год.

Елена Рыбакина из Москвы – чемпионка «Уимблдона» без россиян. Она расцвела в Казахстане и, видимо, отказалась от российского паспорта

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