Станцию метро «Зенит» закроют на время игры со «Спартаком» за Суперкубок для «обеспечения общественного порядка»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) стадионы Футбол

Станцию метро «Зенит» закроют перед матчем за Олимп Суперкубок России.

«В связи с необходимостью обеспечения общественного порядка временно изменяется режим работы станции «Зенит».

09.07.2022 года с 16:00 до 21:00 часов станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Просим заранее планировать маршрут поездок», – сообщает пресс-служба метро Санкт-Петербурга.

«Зенит» – ближайшая станция метро к «Газпром-Арене». Добраться до стадиона также можно от метро «Крестовский остров» и «Беговая».

Сегодня в 19:00 по московскому времени начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Посмотреть игру можно будет на Sports.ru.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные