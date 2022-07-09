Станцию метро «Зенит» закроют на время игры со «Спартаком» за Суперкубок для «обеспечения общественного порядка»

Станцию метро закроют перед матчем за .

«В связи с необходимостью обеспечения общественного порядка временно изменяется режим работы станции «Зенит».

09.07.2022 года с 16:00 до 21:00 часов станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров. Просим заранее планировать маршрут поездок», – сообщает пресс-служба метро Санкт-Петербурга.

«Зенит» – ближайшая станция метро к «Газпром-Арене». Добраться до стадиона также можно от метро «Крестовский остров» и «Беговая».

Сегодня в 19:00 по московскому времени начнется матч за Суперкубок России между «Зенитом» и . Посмотреть игру можно будет на Sports.ru.