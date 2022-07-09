Малкин опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах о новом контракте с «Питтсбургом» (The Athletic)

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах о контракте с «Питтсбургом»

Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на близких друзей и партнеров (неназванных) игрока. 

«Он хочет играть только за «Питтсбург», – сказал один из друзей Малкина. 

Хоккеист стал убежден в том, что клуб хочет сохранить его исключительно на своих условиях. 

При этом 35-летний форвард хочет завершить свою карьеру в НХЛ в «Питтсбурге». Новый контракт он рассматривает как последний для себя в лиге. 

Малкин выступает за «Пингвинс» с 2006 года, он выиграл с клубом 3 Кубка Стэнли. Он может выйти на рынок неограниченно свободных агентов 13 июля.

«Питтсбург» предложил Малкину контракт на 2 года и 6 млн долларов за сезон. Россиянин считает, что клуб не проявил к нему уважение

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