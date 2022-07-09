«Барса» повторила предложение «Челси» по Рафинье – 60 млн фунтов, включая бонусы. Вингер дал каталонцам 48 часов на закрытие сделки

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«Барселона» повторила предложение «Челси» по вингеру «Лидса» Рафинье.

Как пишет Goal.com, каталонский клуб сделал «Лидсу» такое же предложение по трансферу бразильца, как и «Челси». «Барса» дает за вингера 60 млн фунтов, включая бонусы. О продаже Рафиньи в «Челси» за такую сумму «Лидс» договорился на прошлой неделе.

Условия личного контракта с Рафиньей «Барса» согласовала еще в мае.

Скорее всего, «Барселона» готова выплатить «Лидсу» 60 млн фунтов несколькими траншами в течение нескольких лет.

Переговоры между «Лидсом» и «Барсой» стали продвигаться быстрее, и решение может быть найдено в ближайшие дни.

Рафинья и его агент Деку дали клубам 48 часов на то, чтобы закрыть сделку. В противном случае они заново вступят в переговоры с «Челси» по условиям личного контракта.

В прошедшем сезоне АПЛ Рафинья провел 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь. 

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