«Барса» повторила предложение «Челси» по Рафинье – 60 млн фунтов, включая бонусы. Вингер дал каталонцам 48 часов на закрытие сделки

«Барселона» повторила предложение «Челси» по вингеру «Лидса» Рафинье.

Как пишет Goal.com, каталонский клуб сделал «Лидсу» такое же предложение по трансферу бразильца, как и «Челси». «Барса» дает за вингера 60 млн фунтов, включая бонусы. О продаже Рафиньи в «Челси» за такую сумму «Лидс» договорился на прошлой неделе.

Условия личного контракта с Рафиньей «Барса» согласовала еще в мае.

Скорее всего, готова выплатить 60 млн фунтов несколькими траншами в течение нескольких лет.

Переговоры между «Лидсом» и «Барсой» стали продвигаться быстрее, и решение может быть найдено в ближайшие дни.

Рафинья и его агент дали клубам 48 часов на то, чтобы закрыть сделку. В противном случае они заново вступят в переговоры с по условиям личного контракта.

В прошедшем сезоне АПЛ Рафинья провел 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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