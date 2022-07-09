Олег Матыцин: «Если наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что изоляция будет долго»

Министр спорта России Олег Матыцин считает, что изоляция российского спорта не будет долгой.

«В моем понимании спорт всегда был частью политики, с момента зарождения олимпийского движения, хотя официально спортсмены выступают как индивидуальные атлеты. Но через спорт атлеты демонстрировали стабильность развития и мощь государства.

Мы стремимся, чтобы спорт был вне влияния политики, и будем настаивать, чтобы эти принципы в нашем сообществе были главенствующими. Принципы спорта должны влиять на политику и быть доминирующими – это игра по правилам, уважение к сопернику, умение играть в команде, патриотизм.

Если этими принципами будут руководствоваться политики, они будут более ответственными. Мы не должны быть под влиянием временных политических разногласий. Россия ведет себя честно и открыто в диалоге со всем сообществом. Президент говорит, что мы никуда не уходим и сохраняем отношения со странами, которые этого хотят, спорт выражает направление национальной политики», – сказал Матыцин.

«Нас ждет победа [в будущем]. Краткосрочная перспектива – это санкции, все международные федерации сделали все, чтобы наши спортсмены не выступали на соревнованиях. Проблематично говорить о выступлении нашей сборной команды на Олимпийских играх 2024 года», – добавил он.

«Если увидим, что наших спортсменов не допустят к Олимпийским играм, мы создадим международные соревнования внутри страны, но не думаю, что это [изоляция] будет долго. Международные федерации понимают, что убрав российский спорт с международной арены и лишив возможности проводить соревнования, фактически они стреляют в собственные ноги. Уверен, что нас ждет стопроцентное укрепление национальной системы.

Это время возможностей, мы переформатируем наши внутренние соревнования. Я был в Калуге на Кубке России по спортивной гимнастике, важно, чтобы олимпийские чемпионы получали поддержку внутри страны. За рубежом они такой поддержки не получали, это громадный потенциал для роста спорта внутри страны. В августе будет Спартакиада, мы обеспечим материальную поддержку данным соревнованиям», – отметил министр спорта РФ.