Де Йонг не хочет в «МЮ» из-за проблем после ухода Фергюсона, непопадания в ЛЧ и погоды. Френки уверен в способности играть как надо Хави

Полузащитник Френки де Йонг категорически против перехода в «Манчестер Юнайтед».

По информации Diario Sport, приоритет нидерландца – продолжение игры за «Барселону».

«МЮ» кажется ему совершенно непривлекательным вариантом по целому ряду причин. Среди них – непопадание манкунианцев в чемпионов и множество проблем после ухода Алекса Фергюсона с поста главного тренера, плохая погода в Манчестере, теплое отношение его девушки к Барселоне.

Также Де Йонг доволен нынешним уровнем зарплаты и убежден, что способен играть так, как того требует возглавляющий «Барселону» .

При этом полузащитнику не нравится то, что переговоры «блауграны» и «МЮ» фактически проходили за его спиной, и в целом он недоволен готовностью клуба его продать.

Отмечается, что переход в кажется де Йонгу не настолько плохим вариантом, как трансфер в .