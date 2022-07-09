Абаскаль о Суперкубке: «Такие финалы должны играться на нейтральном поле. Не совсем нормально, когда матч проводится на поле одной из команд»

Главный тренер считает, что матч Суперкубка России должен проводиться на нейтральном поле.

Московский клуб проиграл (0:4) в игре OLIMPBET Суперкубка России, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

«Я полностью поддерживаю линию нашего клуба. Считаю, такие финалы должны играться на нейтральном поле.

Не совсем нормально, когда такие матчи проводятся на поле одной из команд. Это вопрос не к клубу, а к РФС», – сказал .

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