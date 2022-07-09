Абаскаль о Суперкубке: «Такие финалы должны играться на нейтральном поле. Не совсем нормально, когда матч проводится на поле одной из команд»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия РФС Олимп Суперкубок России Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» считает, что матч Суперкубка России должен проводиться на нейтральном поле.

Московский клуб проиграл «Зениту» (0:4) в игре OLIMPBET Суперкубка России, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

«Я полностью поддерживаю линию нашего клуба. Считаю, такие финалы должны играться на нейтральном поле.

Не совсем нормально, когда такие матчи проводятся на поле одной из команд. Это вопрос не к клубу, а к РФС», – сказал Гильермо Абаскаль.

«Зенит» взял 3-й подряд Суперкубок и догнал ЦСКА. У «Спартака» 4 поражения

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