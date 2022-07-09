Кросби приезжал в гости к Малкину. Сидни переживает из-за того, что Евгений не чувствует себя нужным

беспокоится в психологическом состоянии .

Напомним, что 35-летний российский нападающий пока что не может договориться с «Питтсбургом» о новом контракте.

В частности, Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Как пишет The Athletic, капитан навестил Малкина в его доме в Южной Флориде.

«Сид приехал не для того, чтобы убедить Малкина подписать контракт. Он хотел проверить, в каком состоянии находится его друг.

Кросби обеспокоен относительно того, как сильно Джино переживает, поскольку Малкин больше не чувствует себя нужным», – сообщил источник в .

Кросби и Малкин в составе «Пингвинс» вместе выиграли три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 год).