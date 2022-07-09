Кросби приезжал в гости к Малкину. Сидни переживает из-за того, что Евгений не чувствует себя нужным

Сидни Кросби беспокоится в психологическом состоянии Евгения Малкина.
Напомним, что 35-летний российский нападающий пока что не может договориться с «Питтсбургом» о новом контракте.
В частности, Малкин посчитал неуважительным двухлетний контракт, предложенный клубом. Также сообщалось, что Евгений опустошен из-за отсутствия прогресса в переговорах.
Как пишет The Athletic, капитан «Питтсбурга» навестил Малкина в его доме в Южной Флориде.
«Сид приехал не для того, чтобы убедить Малкина подписать контракт. Он хотел проверить, в каком состоянии находится его друг.
Кросби обеспокоен относительно того, как сильно Джино переживает, поскольку Малкин больше не чувствует себя нужным», – сообщил источник в НХЛ.
Кросби и Малкин в составе «Пингвинс» вместе выиграли три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 год).