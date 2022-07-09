Тарпищев о победе Рыбакиной на «Уимблдоне»: «Российская школа»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Елены Рыбакиной в финале «Уимблдона». До 2018 года Рыбакина представляла Россию, но теперь выступает под флагом Казахстана.

«Во-первых, надо поздравить Рыбакину! Это все-таки российская школа! Она долгое время играла у нас, а потом в Казахстане. Реально я считал, что в этом матче победит тот, у кого крепче нервы. Ведь впервые были в финале. Ожидания такие, что матч будет изобиловать ошибками.

Девочки показали хорошую игру: Рыбакина плотно подавала и очень здорово играла. Жабер пыталась разобрать игру для того, чтобы сбивать москвичку. Но удача в конце была на стороне Рыбакиной», – цитирует Тарпищева «Чемпионат».

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