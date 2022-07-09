Де Лигт будет получать 17-19 млн евро в год до налогов, если перейдет в «Баварию». «Юве» платит ему 9-10 млн евро чистыми

«Бавария» ведет переговоры о трансфере защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сделает предложение по де Лигту в воскресенье вечером или в начале следующей недели.

«Ювентус» хочет как минимум 80 млн евро. Первое предложение «Баварии» составит 50-60 млн евро. Сумма в 70 млн евро может устроить обе стороны.

Де Лигт станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «Баварии», если перейдет в клуб. В Германии он сможет получать 17-19 млн евро в год до уплаты налогов. В «Ювентусе» он зарабатывает 9-10 млн евро чистыми.

Маттейс отыграл 42 матча за «Ювентус» в минувшем сезоне и забил 3 гола. Статистику защитника можно изучить здесь.