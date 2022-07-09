В раздевалках сборных на ЧМ-2022 могут установить камеры. ФИФА хочет вести оттуда трансляцию, чтобы приблизить зрителей к игрокам

ФИФА собирается транслировать происходящее в раздевалках сборных на .

По данным RMC Sport, организация рассматривает возможность установки камер в раздевалках сборных на ЧМ-2022. Картинку оттуда хотят передавать в прямом эфире или с небольшой задержкой.

«Этот проект находится на верном пути, но он еще не полностью одобрен. Если его применят в ноябре, то он уже будет очень хорошо готов», – сообщил источник, близкий к ФИФА.

Уже несколько лет ищет возможность приблизить зрителя к футболистам. Так, бродкастеры могут получить доступ к раздевалкам во время тренерских установок или просто в момент, когда футболисты выходят на поле.

К примеру, трансляцию из раздевалок уже ведут в регби.