В раздевалках сборных на ЧМ-2022 могут установить камеры. ФИФА хочет вести оттуда трансляцию, чтобы приблизить зрителей к игрокам

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ФИФА собирается транслировать происходящее в раздевалках сборных на ЧМ-2022.

По данным RMC Sport, организация рассматривает возможность установки камер в раздевалках сборных на ЧМ-2022. Картинку оттуда хотят передавать в прямом эфире или с небольшой задержкой.

«Этот проект находится на верном пути, но он еще не полностью одобрен. Если его применят в ноябре, то он уже будет очень хорошо готов», – сообщил источник, близкий к ФИФА.

Уже несколько лет ФИФА ищет возможность приблизить зрителя к футболистам. Так, бродкастеры могут получить доступ к раздевалкам во время тренерских установок или просто в момент, когда футболисты выходят на поле.

К примеру, трансляцию из раздевалок уже ведут в регби.

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