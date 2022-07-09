Фанаты «Зенита» освистали «Би-2». Вокалист Лева вышел на сцену с шарфом «Спартака»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) музыка Футбол

Болельщики «Зенита» свистом встретили выступление «Би-2» на «Газпром Арене».

После матча за OLIMPBET Суперкубок России, завершившейся крупной победой питерцев над «Спартаком» (4:0), вокалист группы Лева Би-2 вышел на сцену с шарфом красно-белых на шее.

Зрители, поддерживающие «Зенит», начали свистеть, как только он начал исполнять песню «Молитва».

Ранее фанаты команды из Санкт-Петербурга освистали певицу МакSим.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Протест фанатов «Зенита» против Fan ID: баннер с колючей проволокой, досмотрами, дубинками и собаками

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