Фанаты «Зенита» освистали «Би-2». Вокалист Лева вышел на сцену с шарфом «Спартака»

Болельщики «Зенита» свистом встретили выступление «Би-2» на .

После матча за OLIMPBET Суперкубок России, завершившейся крупной победой питерцев над (4:0), вокалист группы Лева Би-2 вышел на сцену с шарфом красно-белых на шее.

Зрители, поддерживающие «Зенит», начали свистеть, как только он начал исполнять песню «Молитва».

Ранее фанаты команды из Санкт-Петербурга освистали певицу МакSим.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Протест фанатов «Зенита» против Fan ID: баннер с колючей проволокой, досмотрами, дубинками и собаками