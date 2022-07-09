Фанаты «Зенита» освистали «Би-2». Вокалист Лева вышел на сцену с шарфом «Спартака»

Болельщики «Зенита» свистом встретили выступление «Би-2» на «Газпром Арене».
После матча за OLIMPBET Суперкубок России, завершившейся крупной победой питерцев над «Спартаком» (4:0), вокалист группы Лева Би-2 вышел на сцену с шарфом красно-белых на шее.
Зрители, поддерживающие «Зенит», начали свистеть, как только он начал исполнять песню «Молитва».
Ранее фанаты команды из Санкт-Петербурга освистали певицу МакSим.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Протест фанатов «Зенита» против Fan ID: баннер с колючей проволокой, досмотрами, дубинками и собаками