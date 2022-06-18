UFC on ESPN 37: Каттар – Эмметт, Серроне – Лаузон и другие бои

В Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 19 июня состоится турнир UFC on ESPN 37, в главном событии которого встретятся полулегковесы Келвин Каттар (23-5) и Джош Эмметт (17-2).

В со-главном бою вечера нас ждет поединок в легком весе между (36-16) и (30-16).

Другие основного карда:

Кевин Холланд (22-7) – Тим Минс (32-12-1);

Хоакин Бакли (14-4) – Альберт Дураев (15-3);

(23-1) – Гурам Кутателадзе (12-2);

Джулиан Маркес (9-2) – Грегори Родригес (11-4).

Трансляция турнира начнется в 22:55 по мск на канале «Матч! Боец». Бои главного карда начнутся в 02:00 по мск, их покажет «Матч ТВ».

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Каттар – о планах на титул: «У нас есть некоронованный Холлоуэй, Корейский зомби не хочет упускать шанс. Буду готов, если мне позвонят»