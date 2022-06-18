«Спартак» не бойкотирует Суперкубок после звонка из администрации президента («Мутко против»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Политика Футбол

«Спартак» не будет бойкотировать матч за Олимп Суперкубок России.

Ранее появилась информация, что московский клуб мог отказаться от участия в игре с «Зенитом».

По информации телеграм-канала «Мутко против», на решение руководства красно-белых все же поехать на матч повлиял звонок от одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента.

При этом «Спартак» планировал в этот день провести товарищескую игру с «Торпедо».

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 9 июля.

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