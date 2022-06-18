«Спартак» не бойкотирует Суперкубок после звонка из администрации президента («Мутко против»)

«Спартак» не будет бойкотировать матч за .

Ранее появилась информация, что московский клуб мог отказаться от участия в игре с .

По информации телеграм-канала «Мутко против», на решение руководства красно-белых все же поехать на матч повлиял звонок от одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента.

При этом «Спартак» планировал в этот день провести товарищескую игру с «Торпедо».

Матч «Зенит» – пройдет в Санкт-Петербурге на 9 июля.