Василий Герелло исполнит «Вечернюю песню» после матча России и Перу на «Газпром Арене»
Василий Герелло выступит с песней после игры России и Перу.
Оперный певец Василий Герелло выступит после ближайшего матча сборной России.
Российская команда примет Перу в BetBoom товарищеском матче 12 ноября в Санкт-Петербурге.
Народный артист Герелло исполнит «Вечернюю песню» на «Газпром Арене» по завершении встречи.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал сборной России
