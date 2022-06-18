«Реал» попробует приобрести Холанда в 2024-м. Вступит в силу пункт об отступных в 150 млн евро

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«Реал» рассматривает возможность приглашения Эрлинга Холанда через два года.

Мадридский клуб был одним из претендентов на приобретение 21-летнего форварда в это межсезонье.

Однако норвежец в итоге перешел из «Боруссии» в «Манчестер Сити», заключив контракт до 2027 года.

С 2024 года в силу вступит опция об отступных за Холанда в размере 150 миллионов евро. Тогда «Реал» и попробует приобрести его.

В мае сообщалось, что «Мадрид» отказался от покупки Холанда у «Боруссии» как раз из-за требования прописать отступные 150 млн евро со второго сезона.

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