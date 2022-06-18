Клубы РПЛ обсудят расширение лиги с сезона-2023/24 20 июня

Клубы РПЛ не отказываются от идеи увеличения числа участников чемпионата.
20 июня пройдет общее собрание команд Премьер-лиги, на котором обсудят расширение с сезона-2023/24.
Предлагаемый проект предполагает, что по итогам сезона-2022/23 из РПЛ никто не вылетит напрямую. В стыковых матчах сыграют третья и четвертая команды Олимп-ФНЛ, а также 15-я и 16-я команды РПЛ. Две первые команды ФНЛ поднимутся в высший дивизион напрямую.
Ряд клубов предлагали расширить РПЛ уже со следующего сезона, однако исполком РФС принял решение сохранить нынешний формат чемпионата.