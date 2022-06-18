Клубы РПЛ обсудят расширение лиги с сезона-2023/24 20 июня

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Клубы РПЛ не отказываются от идеи увеличения числа участников чемпионата.

20 июня пройдет общее собрание команд Премьер-лиги, на котором обсудят расширение с сезона-2023/24.

Предлагаемый проект предполагает, что по итогам сезона-2022/23 из РПЛ никто не вылетит напрямую. В стыковых матчах сыграют третья и четвертая команды Олимп-ФНЛ, а также 15-я и 16-я команды РПЛ. Две первые команды ФНЛ поднимутся в высший дивизион напрямую.

Ряд клубов предлагали расширить РПЛ уже со следующего сезона, однако исполком РФС принял решение сохранить нынешний формат чемпионата.

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