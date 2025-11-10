Ди Канио о «Наполи»: «Конте постоянно транслирует негатив, подобный бою там-тама – команда становится лидером, а он говорит: «Нас все равно критикуют». Это влияет на игроков»

Паоло Ди Канио: Конте постоянно транслирует негатив, это влияет на игроков.

Паоло Ди Канио считает, что негативные установки Антонио Конте передаются игрокам «Наполи».

«У «Наполи », как всегда говорит Антонио , все складывается так, как он и предсказывал: «Это будет трудный сезон». Он так хорош в привитии игрокам своих концепций, принципов и веры в результат, даже если он постоянно транслирует негатив, напоминающий бой там-тама, который в конечном итоге влияет на игроков.

У него это хорошо получается – его слова, вероятно, находят отклик, даже когда он говорит что-то негативное, не демонстрирующее энергию или уверенность. Потому что он говорит это слишком долго. Он злится, потому что мы критикуем его, но вот они становятся лидерами, и тогда он говорит: «Вы все равно нас критикуете». Но сезон все равно будет трудным. «Я же вам говорил, я же говорил, я же говорил»... Это может засесть в головах игроков.

Игроки не блистают, особенно такие физически сильные, как Замбо-Ангисса , который хорошо начал сезон, но в последних матчах показал себя не лучшим образом. Особенно с учетом формы Мактоминея. Но, с другой стороны, у этих игроков нет многолетнего опыта выступлений на высочайшем уровне, поэтому они еще не усвоили привычку: «Я играю на 200-300% каждые три дня, и у меня нет проблем, потому что я знаю, как управлять собой», – сказал экс-форвард «Милана» в эфире Sky Sport.