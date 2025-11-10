Ди Канио о «Наполи»: «Конте постоянно транслирует негатив, подобный бою там-тама – команда становится лидером, а он говорит: «Нас все равно критикуют». Это влияет на игроков»
Паоло Ди Канио считает, что негативные установки Антонио Конте передаются игрокам «Наполи».
«У «Наполи», как всегда говорит Антонио, все складывается так, как он и предсказывал: «Это будет трудный сезон». Он так хорош в привитии игрокам своих концепций, принципов и веры в результат, даже если он постоянно транслирует негатив, напоминающий бой там-тама, который в конечном итоге влияет на игроков.
У него это хорошо получается – его слова, вероятно, находят отклик, даже когда он говорит что-то негативное, не демонстрирующее энергию или уверенность. Потому что он говорит это слишком долго. Он злится, потому что мы критикуем его, но вот они становятся лидерами, и тогда он говорит: «Вы все равно нас критикуете». Но сезон все равно будет трудным. «Я же вам говорил, я же говорил, я же говорил»... Это может засесть в головах игроков.
Игроки не блистают, особенно такие физически сильные, как Замбо-Ангисса, который хорошо начал сезон, но в последних матчах показал себя не лучшим образом. Особенно с учетом формы Мактоминея. Но, с другой стороны, у этих игроков нет многолетнего опыта выступлений на высочайшем уровне, поэтому они еще не усвоили привычку: «Я играю на 200-300% каждые три дня, и у меня нет проблем, потому что я знаю, как управлять собой», – сказал экс-форвард «Милана» в эфире Sky Sport.