У Вальверде травма полуперепончатой мышцы правой ноги. Хавбек «Реала» пропустит 1–2 недели
Федерико Вальверде пропустит до двух недель из-за травмы.
«Реал» сообщил о травме Федерико Вальверде.
Полузащитник мадридцев получил повреждение в матче 12-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» (0:0).
По результатам обследования у Вальверде выявлена травма полуперепончатой мышцы правой ноги, сообщает пресс-служба «Реала».
По данным El Partidazo de COPE, восстановление уругвайца займет 1-2 недели.
Следующий матч «Реала» состоится 23 ноября – команда сыграет на выезде против «Эльче».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
