Куртуа получил травму приводящей мышцы ноги. Вратарь «Реала» не сыграет за Бельгию в ноябре
Тибо Куртуа получтл травму в матче с «Райо Вальекано».
Тибо Куртуа пропустит около двух недель из-за травмы.
У вратаря «Реала» диагностирована травма лдинной привоодящей мышцы левой ноги, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
По данным журналиста Мельчора Руиса, восстановление Курута займет до 15 дней. Голкипер пропустит матчи сборной Бельгии против Казахстана и Лихтенштейна и, как ожидается, будет готов к матчу Ла Лиги протиу «Эльче» 23 ноября.
Что «Динамо» делать с Карпиным?16005 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости