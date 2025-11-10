Куртуа получил травму приводящей мышцы ноги. Вратарь «Реала» не сыграет за Бельгию в ноябре

Тибо Куртуа получтл травму в матче с «Райо Вальекано».

Тибо Куртуа пропустит около двух недель из-за травмы.

У вратаря «Реала » диагностирована травма лдинной привоодящей мышцы левой ноги, сообщает пресс-служба мадридского клуба.

По данным журналиста Мельчора Руиса, восстановление Курута займет до 15 дней. Голкипер пропустит матчи сборной Бельгии против Казахстана и Лихтенштейна и, как ожидается, будет готов к матчу Ла Лиги протиу «Эльче» 23 ноября.