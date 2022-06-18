Вечер бокса в Нью-Йорке: Бетербиев против Смита и другие бои

В Нью-Йорке (Нью-Йорк) в ночь на 19 июня состоится вечер бокса компании Top Rank.

В главном событии турнира состоится объединительный поединок в полутяжелом весе между чемпионом WBC и IBF Артуром Бетербиевым (17-0) и чемпионом WBO Джо Смитом (28-3).

Другие бои вечера:

Абрахам Нова (21-0) – (9-1);

Брюс Кэррингтон (3-0) – Адриан Лейва (3-2-1);

Венди Туссен (13-1) – Асиния Байфилд (15-4-1);

Джахи Такер (7-0) – Д’Андре Смит (11-1);

Трой Исли (5-0) – Донте Стаббс (6-5);

Джахья Браун (10-0) – Кин Макмэн (7-2);

Флойд Диаз (4-0) – Даниил Платоновский (4-0).

Вечер бокса в Нью-Йорке: Бетербиев перевесил Смита

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