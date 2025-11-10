Невилл о Виртце: «Против «Ман Сити» он смотрелся как ребенок, его просто растерзали. За него заплатили больше 100 млн фунтов, скоро ему придется себя показывать»
Гари Невилл раскритиковал игру Флориана Виртца против «Манчестер Сити».
«Виртц – это проблема. Давайте просто назовем вещи своими именами. С ним есть проблема. Он стоил 100 с лишним миллионов фунтов, и, честно говоря, несколько недель назад я сказал, что Керкез выглядит как маленький мальчик. Мне показалось, что Виртц выглядит как ребенок. Так нельзя.
Мы несколько месяцев ходили вокруг него на цыпочках, учитывая, что он молод и приехал в новую страну, но он стоит больше 100 миллионов фунтов, и скоро ему придется себя показывать. Очевидно, в нем что-то есть, он действительно хорош, фантастически техничен, но Матеуш Нунеш и другие [игроки «Ман Сити»] его просто растерзали. Его то и дело гоняли по полю, и он не проявлял должных качеств, так что его игра вызвала серьезное беспокойство.
Он игрок сборной Германии с хорошей репутацией, и он выглядит совсем не так, как можно было бы ожидать в матче Премьер-лиги высочайшего уровня. Ему нужно привить немного упорства, и он начнет набирать форму, потому что все, что им нужно делать, – это держаться за него и проявлять настойчивость», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте Gary Neville Podcast.