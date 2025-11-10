  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Невилл о Виртце: «Против «Ман Сити» он смотрелся как ребенок, его просто растерзали. За него заплатили больше 100 млн фунтов, скоро ему придется себя показывать»
28

Невилл о Виртце: «Против «Ман Сити» он смотрелся как ребенок, его просто растерзали. За него заплатили больше 100 млн фунтов, скоро ему придется себя показывать»

Гари Невилл: игра Виртца вызывает серьезное беспокойство.

Гари Невилл раскритиковал игру Флориана Виртца против «Манчестер Сити».

В матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» уступил со счетом 0:3.

«Виртц – это проблема. Давайте просто назовем вещи своими именами. С ним есть проблема. Он стоил 100 с лишним миллионов фунтов, и, честно говоря, несколько недель назад я сказал, что Керкез выглядит как маленький мальчик. Мне показалось, что Виртц выглядит как ребенок. Так нельзя.

Мы несколько месяцев ходили вокруг него на цыпочках, учитывая, что он молод и приехал в новую страну, но он стоит больше 100 миллионов фунтов, и скоро ему придется себя показывать. Очевидно, в нем что-то есть, он действительно хорош, фантастически техничен, но Матеуш Нунеш и другие [игроки «Ман Сити»] его просто растерзали. Его то и дело гоняли по полю, и он не проявлял должных качеств, так что его игра вызвала серьезное беспокойство.

Он игрок сборной Германии с хорошей репутацией, и он выглядит совсем не так, как можно было бы ожидать в матче Премьер-лиги высочайшего уровня. Ему нужно привить немного упорства, и он начнет набирать форму, потому что все, что им нужно делать, – это держаться за него и проявлять настойчивость», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте Gary Neville Podcast.

Что «Динамо» делать с Карпиным?16004 голоса
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: beIN Sports
logoФлориан Виртц
logoЛиверпуль
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoМатеуш Нунеш
logoГари Невилл
logoМилош Керкез
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
сегодня, 13:39
У Виртца 3 (0+3) очка в 16 матчах за «Ливерпуль» после трансфера за 100+16 млн фунтов
вчера, 22:22
Отец Виртца о критике сына: «Мы довольны первыми матчами в «Ливерпуле», партнеры признают его уровень. Он должен адаптироваться к АПЛ и получать удовольствие, как в Бундеслиге»
7 ноября, 18:14
Главные новости
Акинфеев о сборной России: «Когда провожали, все, чего я удостоился, – 16-секундный ролик на табло. 15 лет профессиональной жизни были столь незначительны, что уместились в 16 секунд?»
15 минут назад
«Барселона» о Месси на «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео 💙❤️»
40 минут назадФото
Спортсу’’ нужен менеджер в команду спортивной статистики. Не упускайте шанс – откликайтесь на вакансию!
44 минуты назадВакансия
Тимур Гурцкая: «Станкович – нарцисс, большой ребенок, хочет внимания. Ахмадов ни при чем – Деяну кажется, что весь мир против него. Приходят победы, а «Спартак» все равно ищет тренера»
47 минут назад
«Аталанта» уволила Юрича с поста главного тренера. Команда не побеждает 8 матчей подряд и идет 13-й в Серии А
сегодня, 16:13
Агент Нгамале: «Муми стал жертвой той, кто использовала его для финансового благополучия, узнаваемости и повышения количества подписчиков. Передаю привет ее следующему спонсору»
сегодня, 15:59
Кафанов считает, что «ПСЖ» опасается, что Сафонов вытеснит Шевалье: «Потому что Люка стоит 40 миллионов, но он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари»
сегодня, 15:53
Иван Игнатьев про СМИ: «Я не первый футболист, кто не заиграл, но никого так не гасили, как меня! Отдых, клубы – все в пределах нормы. Я не скандалист, не избил бабушку, не сделал что-то плохое»
сегодня, 15:39
«Ливерпуль» обратился в PGMOL из-за отмены гола ван Дейка в игре с «Ман Сити». В клубе считают, что Робертсон не мешал Доннарумме
сегодня, 15:28
Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»
сегодня, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Ди Канио о Киву в «Интере»: «Иногда эстетика должна идти к черту, если хочешь добиться цели. Нужна конкретика, и не важно, насколько красива игра»
19 минут назад
Первая лига. «Челябинск» победил «Уфу», «Факел» против «Спартака» из Костромы
44 минуты назадLive
Газзаев о совмещении Карпина: «Ему надо определиться с командой. В сборной получается лучше, чем в «Динамо». Там есть концепция игры, в клубе результата нет»
сегодня, 14:41
Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»
сегодня, 14:18
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
сегодня, 14:03
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
сегодня, 13:57
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
сегодня, 13:41
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
сегодня, 13:39
Василий Герелло исполнит «Вечернюю песню» после матча России и Перу на «Газпром Арене»
сегодня, 13:26
Ди Канио о «Наполи»: «Конте постоянно транслирует негатив, подобный бою там-тама – команда становится лидером, а он говорит: «Нас все равно критикуют». Это влияет на игроков»
сегодня, 13:14