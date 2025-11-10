Невилл о Виртце: «Против «Ман Сити» он смотрелся как ребенок, его просто растерзали. За него заплатили больше 100 млн фунтов, скоро ему придется себя показывать»

Гари Невилл: игра Виртца вызывает серьезное беспокойство.

Гари Невилл раскритиковал игру Флориана Виртца против «Манчестер Сити».

В матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» уступил со счетом 0:3.

«Виртц – это проблема. Давайте просто назовем вещи своими именами. С ним есть проблема. Он стоил 100 с лишним миллионов фунтов, и, честно говоря, несколько недель назад я сказал, что Керкез выглядит как маленький мальчик. Мне показалось, что Виртц выглядит как ребенок. Так нельзя.

Мы несколько месяцев ходили вокруг него на цыпочках, учитывая, что он молод и приехал в новую страну, но он стоит больше 100 миллионов фунтов, и скоро ему придется себя показывать. Очевидно, в нем что-то есть, он действительно хорош, фантастически техничен, но Матеуш Нунеш и другие [игроки «Ман Сити »] его просто растерзали. Его то и дело гоняли по полю, и он не проявлял должных качеств, так что его игра вызвала серьезное беспокойство.

Он игрок сборной Германии с хорошей репутацией, и он выглядит совсем не так, как можно было бы ожидать в матче Премьер-лиги высочайшего уровня. Ему нужно привить немного упорства, и он начнет набирать форму, потому что все, что им нужно делать, – это держаться за него и проявлять настойчивость», – сказал бывший игрок «МЮ» в подкасте Gary Neville Podcast.