14

Холанд и Шерки подкалывают друг друга в раздевалке «Ман Сити». Райан смеется над акцентом норвежца, Эрлинг в ответ кричит ему: «Шерррррки!»

Шерки подшучивает над Холандом из-за его акцента.

Эрлинг Холанд и Райан Шерки стали близкими друзьями в «Манчестер Сити».

Как сообщает L’Equipr со ссылкой на близкого друга Шерки, после перехода Райана в «Манчестер Сити» Холанд, как лидер команды, сделал все, чтобы полузащитник как можно лучше адаптировался в команде. Впоследствии игроки сблизились благодаря непринужденному поведению в раздевалке и шуткам над другими игроками, в частности, о стереотипах, связанных с их национальностью. 

Отмечается, что Шерки часто шутит над скандинавским акцентом Холанда, в частности, над его произношением звука «р» – в ответ Эрлинг кричит французу: «Шеррррки!»

Ранее Холанд также опубликовал в соцсети фотографию, на которой они с Шерки сидят рядом в самолете, подписав ее: «Доннарумма больше не хочет сидеть со мной – теперь придется сидеть рядом с толстым французом Шерки». Таким образом норвежец пошутил над тем, что Райану пришлось сбросить вес, чтобы соответствовать требованиям Пепа Гвардиолы. Однако, согласно близким к раздевалке «Манчестер Сити» источникам, форвард, вероятно, имел в виду вес Шерки в команде.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: L’Equipe
