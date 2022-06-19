Директор «МЮ»: «Мы просто сожгли кучу денег, миллиард фунтов на игроков – больше всех в Европе. Мы исторически не очень хорошо тратим средства»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия трансферы бизнес деньги Ричард Арнольд Футбол

Управляющий директор «Манчестер Юнайтед» раскритиковал трансферную политику клуба.

«Мы, черт возьми, просто сожгли кучу денег. Мы потратили миллиард фунтов на футболистов, больше всех в Европе.

Я не в восторге от того, в каком мы положении, мне это не очень приятно, мы должны разобраться.

Нельзя просто прийти на тренировочную базу и сказать: «Покажите, где тут наш миллиард».

Я думаю, что мы исторически не очень хорошо тратим средства. Мы выкинули огромные суммы.

Этот сезон был чертовым кошмаром. Я ненавидел каждую его минуту», – сказал Ричард Арнольд на встрече с фанатами.

Долг «МЮ» вырос до 496 млн фунтов – на 11,8% больше, чем годом ранее. Расходы на зарплату увеличились на 19,5% до 102 млн фунтов

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