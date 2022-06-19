Директор «МЮ»: «Мы просто сожгли кучу денег, миллиард фунтов на игроков – больше всех в Европе. Мы исторически не очень хорошо тратим средства»

Управляющий директор раскритиковал трансферную политику клуба.

«Мы, черт возьми, просто сожгли кучу денег. Мы потратили миллиард фунтов на футболистов, больше всех в Европе.

Я не в восторге от того, в каком мы положении, мне это не очень приятно, мы должны разобраться.

Нельзя просто прийти на тренировочную базу и сказать: «Покажите, где тут наш миллиард».

Я думаю, что мы исторически не очень хорошо тратим средства. Мы выкинули огромные суммы.

Этот сезон был чертовым кошмаром. Я ненавидел каждую его минуту», – сказал Ричард Арнольд на встрече с фанатами.

Долг «МЮ» вырос до 496 млн фунтов – на 11,8% больше, чем годом ранее. Расходы на зарплату увеличились на 19,5% до 102 млн фунтов