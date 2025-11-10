Маурицио Сарри: «Серия А сможет привлечь судей из-за рубежа, надеюсь. Не вижу никого, кто справлялся бы со своими задачами»

Маурицио Сарри: надеюсь, Серия А сможет привлекать арбитров из-за рубежа.

Маурицио Сарри хочет, чтобы в Серии А работали иностранные арбитры.

Главный тренер «Лацио» получил предупреждение от арбитра Джанлуки Манганьелло в первом тайме матча с «Интером » (0:2) после того, как Лаутаро Мартинес сбил хавбека римлян Маттиа Дзакканьи .

«Я разозлился по одной простой причине: фол Лаутаро на Дзакканьи заслуживал желтой карточки. Он [судья] не только не показал желтую карточку, но и вынудил Дзакканьи покинуть поле, и мы чуть не пропустили гол с его фланга. Даже святой падре Пио (Пио из Пьетрельчины, итальянский священник и монах из ордена капуцинов, почитаемый как католический святой – Спортс’‘) разозлился бы.

Я не вижу ни одного судьи, который справлялся бы с задачами, включая того, кто работал на этом матче. Надеюсь, Серия А сможет воспользоваться помощью арбитров из-за рубежа, их нужно «арендовать» там.

Мы платим за то, что происходит в штрафной. У нас было несколько моментов, но было непросто. Какие положительные моменты я могу выделить? Команда прогрессирует. После первого гола команда восстановилась и оставалась в игре до конца», – сказал главный тренер «Лацио ».