Баринов и Сильянов пропустят игры сборной с Перу и Чили. Футболисты «Локомотива» травмировались в матче с «Оренбургом»
Два игрока «Локомотива» не сыграют за сборную в ноябре из-за травм.
Дмитрий Баринов и Александр Сильянов пропустят ноябрьские матчи сборной России.
Футболисты «Локомотива» получили травмы в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Оренбургом» (1:0). Медицинское обследование показало, что Баринов и Сильянов не смогут сыграть со сборными Перу и Чили, сообщает «Матч ТВ».
При этом форвард железнодорожников Николай Комличенко, также получивший повреждение во вчерашнем матче, избежал серьезной травмы – он уже прибыл в расположение сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
