Впервые в истории золото чемпионата мира в технической программе завоевала не российская синхронистка

Теги синхронное плавание Чемпионат мира по водным видам спорта Юкико Инуи сборная Японии по синхронному плаванию сборная России (синхронное плавание) Водные виды

Впервые в истории золото чемпионата мира в технической программе завоевала не российская синхронистка.

Сегодня на чемпионате мира-2022 в Будапеште золото завоевала японка Юкико Инуи.

Соревнования в технической программе у синхронисток проводятся с чемпионата мира-2007. Семь раз золото брали российские спортсменки (Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко), в восьмой раз победила Инуи.

Сборная России не выступает на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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