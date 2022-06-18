Впервые в истории золото чемпионата мира в технической программе завоевала не российская синхронистка.

Сегодня на чемпионате мира-2022 в Будапеште золото завоевала японка .

Соревнования в технической программе у синхронисток проводятся с чемпионата мира-2007. Семь раз золото брали российские спортсменки (Наталья Ищенко, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко), в восьмой раз победила Инуи.

Сборная России не выступает на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.