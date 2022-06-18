«Ливерпуль» интересуется Асенсио и связался с агентами игрока «Реала»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио интересен «Ливерпулю».
Английский клуб уже связался с представителями игрока, сообщает As.
Сам футболист хочет продолжить карьеру в клубе, где ему будет гарантировано место в основном составе. Это маловероятно в «Ливерпуле», учитывая конкуренцию в атакующей линии «красных».
Асенсио не спешит с принятием решения о своем будущем. Он доверил поиск возможных вариантов своему агенту Жорже Мендешу несколько месяцев назад.
Ранее сообщалось об интересе «Милана», «Манчестер Юнайтед», «Ювентуса», «Арсенала» и «Ньюкасла» к испанцу.
Срок действия контракта 26-летнего футболиста с «Реалом» истекает через год. Статистику Асенсио можно найти здесь.