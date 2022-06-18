«Кто мы? Мясо!» Абаскаль написал о начале работы тренером «Спартака»

Главный тренер высказался о работе в клубе.

«Горд и рад начать новое приключение в «Спартаке» – самом популярном клубе России.

Хочу поблагодарить президента, спортивного директора и всех членов совета директоров за веру в меня. Давайте приступим к работе», – написал Абаскаль в твиттере.

В конце сообщения испанский специалист на русском языке добавил: «Кто мы? Мясо!»

Майка «Кто мы? Мясо!» – легенда. Придумали Титов с Парфеновым, игроки показывали ее после голов «Зениту», фанаты купили 2,5 тысячи штук