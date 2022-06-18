«Флорида» готова обменять Бобровского, взяв на себя до 50% его зарплаты (Ник Кипреос)

готова обменять Сергея Бобровского, взяв на себя часть его зарплаты.

Как сообщает журналист Ник Кипреос, «Пантерс» активно работают над вариантами обмена российского вратаря.

При этом клуб готов взять на себя часть его зарплаты в возможной сделке.

«Флорида, возможно, намекает, что они будут готовы взять на себя 50% его зарплаты. Конечно, при этом они надеются, что на самом деле придется удержать меньше. У них тоже есть проблемы с потолком зарплат», – сказал Кипреос в интервью Real Kyper & Bourne.

У Бобровского осталось 4 года действия контракта с кэпхитом 10 миллионов долларов.

При этом до 2024 года действует пункт о полном запрете на обмен. Таким образом, трейд возможен только в том случае, если ее одобрит сам вратарь.

В этом сезоне Бобровский провел 54 матча в регулярном чемпионате (39 побед, 91,3% отраженных бросков, коэффициент надежности 2,67).

Также на его счету 10 матчей в плей-офф (4 победы, 91,1%, 2,70). В этом розыгрыше Кубка Стэнли он во 2-й раз в карьере выиграл серию.