  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»
30

Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»

Иван Игнатьев: в СМИ одна грязь, мнения экспертов – ради лайков и комментариев.

Нападающий «Оренбурга» Иван Игнатьев высказался о критике в свой адрес. 

– Я вообще не читаю СМИ – от слова совсем. Мне неинтересно, вы мало интересного пишете. В СМИ одна грязь.

К работе экспертов я отношусь с уважением: это их дело, пусть продолжают высказывать свое экспертное мнение.

– Благодаря тем же экспертам сформировался ваш образ «футболиста-кайфарика».

– Пусть сами живут с этим мнением.

Люди, которые окружают меня, знают, какой я человек. А мнение других – это их мнение.

В этом мире миллиард мнений, и, если прислушиваться к каждому, можно сойти с ума. Я никогда не формирую мнение о человеке, не зная его. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев, – сказал Игнатьев.

Что «Динамо» делать с Карпиным?15917 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoИван Игнатьев
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Игнатьев не забил пенальти «Пари НН», пробив в штангу. Это дебютный матч форварда за «Оренбург»
13 сентября, 13:07
Агент Игнатьева: «В России нет форвардов, превосходящих Ивана по качествам и уровню! Пока он не смог реализовать свой талант в должной степени – вопрос психологии»
3 сентября, 09:04
«Оренбург» подтвердил переход Ивана Игнатьева из «Кабили»
30 августа, 11:22Видео
Главные новости
«Барселона» о Месси на «Камп Ноу»: «Тебе всегда рады дома, Лео 💙❤️»
27 минут назадФото
Спортсу’’ нужен менеджер в команду спортивной статистики. Не упускайте шанс – откликайтесь на вакансию!
31 минуту назадВакансия
Тимур Гурцкая: «Станкович – нарцисс, большой ребенок, хочет внимания. Ахмадов ни при чем – Деяну кажется, что весь мир против него. Приходят победы, а «Спартак» все равно ищет тренера»
34 минуты назад
«Аталанта» уволила Юрича с поста главного тренера. Команда не побеждает 8 матчей подряд и идет 13-й в Серии А
48 минут назад
Агент Нгамале: «Муми стал жертвой той, кто использовала его для финансового благополучия, узнаваемости и повышения количества подписчиков. Передаю привет ее следующему спонсору»
сегодня, 15:59
Кафанов считает, что «ПСЖ» опасается, что Сафонов вытеснит Шевалье: «Потому что Люка стоит 40 миллионов, но он играет не без помарок, тоже делает ошибки, как и все вратари»
сегодня, 15:53
Иван Игнатьев про СМИ: «Я не первый футболист, кто не заиграл, но никого так не гасили, как меня! Отдых, клубы – все в пределах нормы. Я не скандалист, не избил бабушку, не сделал что-то плохое»
сегодня, 15:39
«Ливерпуль» обратился в PGMOL из-за отмены гола ван Дейка в игре с «Ман Сити». В клубе считают, что Робертсон не мешал Доннарумме
сегодня, 15:28
Месси приехал к «Камп Ноу» и лично попросил персонал пустить его на стадион. В «Барсе» ответили: «Лео всегда будет более чем желанным гостем»
сегодня, 15:08
Джордж Веа: «Расизм – это болезнь, мы не должны терпеть его в общественных местах, на поле. Нужно искоренить его, футбол – это мир, любовь, веселье»
сегодня, 14:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ди Канио о Киву в «Интере»: «Иногда эстетика должна идти к черту, если хочешь добиться цели. Нужна конкретика, и не важно, насколько красива игра»
6 минут назад
Первая лига. «Челябинск» победил «Уфу», «Факел» против «Спартака» из Костромы
31 минуту назадLive
Газзаев о совмещении Карпина: «Ему надо определиться с командой. В сборной получается лучше, чем в «Динамо». Там есть концепция игры, в клубе результата нет»
сегодня, 14:41
Доку после 3:0 с «Ливерпулем»: «В моей жизни появился Бог, я хочу играть без страха и сомнений. Надеюсь совершенствоваться дальше с партнерами по «Сити» и таким отличным тренером»
сегодня, 14:18
«Атлетико» продал контрольный пакет акций инвестфонду Apollo, сделку закроют в 2026-м. Американская компания вложится в команды и инфраструктурные проекты клуба
сегодня, 14:03
Гришин о конфликте Станковича с журналистом: «Спрашивайте по игре – по тактике, заменам, тут я на стороне Деяна. Не надо провоцировать вопросами о судействе, он правильно сказал»
сегодня, 13:57
Моуринью после 2:2 с «Каза Пия»: «Это вина «Бенфики», судей и ВАР. Пенальти в наши ворота не трактуется ФИФА и УЕФА как 11-метровый – это вернуло соперника в игру»
сегодня, 13:41
Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»
сегодня, 13:39
Василий Герелло исполнит «Вечернюю песню» после матча России и Перу на «Газпром Арене»
сегодня, 13:26
Ди Канио о «Наполи»: «Конте постоянно транслирует негатив, подобный бою там-тама – команда становится лидером, а он говорит: «Нас все равно критикуют». Это влияет на игроков»
сегодня, 13:14