Игнатьев о критике: «В СМИ одна грязь, мало интересного пишете. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев. Можно сойти с ума, если прислушиваться к каждому»

Иван Игнатьев: в СМИ одна грязь, мнения экспертов – ради лайков и комментариев.

Нападающий «Оренбурга » Иван Игнатьев высказался о критике в свой адрес.

– Я вообще не читаю СМИ – от слова совсем. Мне неинтересно, вы мало интересного пишете. В СМИ одна грязь.

К работе экспертов я отношусь с уважением: это их дело, пусть продолжают высказывать свое экспертное мнение.

– Благодаря тем же экспертам сформировался ваш образ «футболиста-кайфарика».

– Пусть сами живут с этим мнением.

Люди, которые окружают меня, знают, какой я человек. А мнение других – это их мнение.

В этом мире миллиард мнений, и, если прислушиваться к каждому, можно сойти с ума. Я никогда не формирую мнение о человеке, не зная его. Мнения экспертов – ради лайков и комментариев, – сказал Игнатьев.