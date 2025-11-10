Иван Игнатьев: «Все, чем занимаются СМИ, – пыль. Комментарии пишут диванные критики, у меня хорошие отношения даже с болельщиками «Краснодара»
Иван Игнатьев: болельщики не думают плохо обо мне, но есть диванные критики.
Нападающий «Оренбурга» Иван Игнатьев высказался о критике СМИ в свой адрес.
«Болельщики обо мне не думают ничего плохого. Такое мнение складывается лишь у диванных критиков и у тех, кто обижен на свою жизнь, или у кого есть какие-то проблемы – поэтому они «отсвечиваются» в комментариях. Это все пыль!
Все, чем занимаются СМИ, – это пыль. Ваша работа мне не нравится, но каждый зарабатывает как может. Я не критикую, просто высказываю свое мнение.
Отмечу, что у меня со многими фанатами хорошие отношения, даже с болельщиками «Краснодара», – заявил Игнатьев.
Экс-тренер академии «Краснодара»: «Игнатьева и Шапи сгубили агенты и деньги. Ланин, Марченко и Агеев привыкли, что в дубле они лучшие, а в основе приходилось сидеть в запасе»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
