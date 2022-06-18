Йоканович в «Динамо», Гайич в ЦСКА, КХЛ могут поделить на «сильных» и «слабых», Путин призвал инвестировать в российский спорт, Буше вернется в «Авангард», Надаль сыграет на «Уимблдоне» и другие новости

1. «Динамо» назначило серба Славишу Йокановича главным тренером. Контракт – на год с опциями продления на 2 сезона.

2. ФХР предлагает разделить КХЛ на две группы – «сильных» и «слабых» с 70 играми в сезоне. СКА, ЦСКА, «Трактор», минское «Динамо» и «Северсталь» войдут в первую группу, «Автомобилист» и «Сибирь» – во вторую. Лига выступает против этой идеи.

3. Владимир Путин призвал российских предпринимателей вкладываться в развитие спорта в России, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

4. ЦСКА бесплатно подписал сербского защитника Милана Гайича.

5. Криштиану Роналду может уйти из «МЮ» – он не подходит под футбол тен Хага, пишет La Repubblica. Подписать португальца очень хочет «Рома». Впрочем, согласно другому инсайду, Криш никуда не собирается.

6. Анна Щербакова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов лидируют в мировом рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), Трусова – 4-я, Валиева – 5-я.

Кстати, фигуристов в возрасте от 14 лет допустят к взрослым соревнованиям предстоящего сезона в России.

7. Садьо Мане переходит из «Ливерпуля» в «Баварию». Трансфер подтвердил спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.

8. Рид Буше вернется в «Авангард». Он выиграл Кубок Гагарина с клубом в 2021 году.

9. Новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прибыл в Москву и посетил клубный стадион. Пишут, что Абаскаль и его штаб будут получать 700 тысяч евро за сезон.

10. Рафаэль Надаль объявил, что планирует сыграть на «Уимблдоне»-2022.

11. Другие трансферные новости. «Барса» хочет купить Левандовского, Бернарду и Кунде летом. Френки собираются продать. Бернарду Силва сообщил боссам «Ман Сити», что заинтересован в переходе в «Барсу». Он хочет уехать из Англии. Лука Йович близок к переходу в «Фиорентину» на правах аренды. «Зенит» может подписать Прохина, Родригао и Кассьерру летом. Они играли за «Сочи» в прошлом сезоне.

12. Юрист Ла Лиги заявил, что испанская лига потребует отмены разрешения на контракт Мбаппе с «ПСЖ» у министерства спорта Франции.

13. 17 июня в Мадриде стартовал шахматный турнир претендентов. В первом туре россиянин Ян Непомнящий обыграл Дин Лижэня из Китая.

14. Баскетбольный ЦСКА назначил Эмиля Райковича на пост главного тренера.

15. Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи избежал наказания за поведение после игры с «Реалом». Ушедший из клуба Леонардо дисквалифицирован на 1 матч.

16. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал первым в первой и второй практиках на Гран-при Канады.

17. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Федор Климов сыграли свадьбу.

18. Стали известны 16 городов, которые примут ЧМ-2026. Турнир с 48 сборными пройдет в США, Мексике и Канаде.

Цитаты дня.

Родриго о финале ЛЧ: «У игроков «Реала» была мысль: «Нужно выиграть, чтобы потом посмеяться над Салахом»

Тарасова о словах Трусовой про Олимпиаду: «Если Саша катается грязно, нет смысла обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других»

Боец UFC Исмагулов: «Месси – талант, Роналду – дисциплинированный профессионал. Криштиану лучший»

Тихонов про бойкот Суперкубка: «Один из руководителей «Спартака» говорит: «Спросим у игроков». Что за бред? Езжайте и обыграйте «Зенит» в Петербурге, какие проблемы?»

Сергей Карякин: «Благодарю США и Евросоюз за санкции против России. Я поменял все свои доллары в марте и сделал очень хорошие деньги»

Садьо Мане: «Женщины, на которой я женюсь, не будет в соцсетях. Я хочу жениться на той, что уважает бога и молитвы»

Американский журналист Лиз о допинг-деле Валиевой: «Верю, что тренерский штаб дает одни и те же препараты всем спортсменкам, просто попалась одна Камила»

Тащин о санкциях: «Наш спорт вернется на мировую арену и будет еще сильнее, в том числе благодаря «Матч ТВ». Российско-китайские соревнования составят конкуренцию и американским»

Владимир Путин: «Если бунтаря не получается захомутать, его стараются отменить. В ход идут даже спорт и олимпийское движение»