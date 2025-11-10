  • Спортс
  • Агент Миранчука про уход из «Атланты»: «Новость для кликов, Алексей выполняет контракт. Он большой профессионал и не будет сваливать невыход в плей-офф на партнеров»
Агент Алексея Миранчука про уход из «Атланты»: новость для кликов.

Представитель Алексея Миранчука Владимир Кузьмичев опроверг новость о том, что  футболист намерен покинуть «Атланту Юнайтед».

Ранее телеграм-канал Sport Baza сообщал, что россиянин готов уйти, так как недоволен тем, что «Атланта» не вышла в плей-офф МЛС.

«Была информация, что Алексей якобы недоволен тем, что «Атланта» не вышла в плей-офф. Миранчук – большой профессионал. Он уже не первый год играет в сильных чемпионатах. Ни один игрок не будет делать подобные заявления.

У Алексея есть контракт с «Атлантой», он его выполняет. Да, команда не смогла выйти в плей-офф, но Миранчук тоже понимает, что он где-то недоработал. Алексей не будет все сваливать на партнеров и выбирать команду, в которой ему комфортно. Эта новость для кликов», – сказал Кузьмичев.

В нынешнем сезоне МЛС Миранчук провел 33 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Контракт российского полузащитника с «Атлантой» рассчитан до конца декабря 2027 года.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
возможные трансферы
Владимир Кузьмичев
