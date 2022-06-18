Турнир претендентов. 2-й тур. Непомнящий сыграет с Каруаной, Раппорт против Фиружи, другие партии

18 июня пройдет второй тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Фабиано Каруаной.
Турнир претендентов
Мадрид, Испания
2-й тур
Начало – 16.00 по московскому времени.
Ян Непомнящий (Россия) – Фабиано Каруана (США)
Рихард Раппорт (Венгрия) – Алиреза Фиружа (Франция)
Хикару Накамура (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан)
Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Дин Лижэнь (Китай)
Турнирное положение: Каруана, Непомнящий – по 1, Фиружа, Раппорт, Раджабов, Дуда – по 0,5, Лижэнь, Накамура – 0.