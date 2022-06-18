Турнир претендентов. 2-й тур. Непомнящий сыграет с Каруаной, Раппорт против Фиружи, другие партии

Теги результаты Теймур Раджабов турнир претендентов Ян Непомнящий Хикару Накамура Фабиано Каруана Лижэнь Дин Рихард Раппорт Ян-Кшиштоф Дуда Алиреза Фиружа Шахматы

18 июня пройдет второй тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Фабиано Каруаной. 

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

2-й тур

Начало – 16.00 по московскому времени. 

Ян Непомнящий (Россия)Фабиано Каруана (США) 

Рихард Раппорт (Венгрия) – Алиреза Фиружа (Франция) 

Хикару Накамура (США) – Теймур Раджабов (Азербайджан)

Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – Дин Лижэнь (Китай) 

Турнирное положение: Каруана, Непомнящий – по 1, Фиружа, Раппорт, Раджабов, Дуда – по 0,5, Лижэнь, Накамура – 0. 

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