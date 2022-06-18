«Бриллиантовая лига». Магучих, Оллмэн и Шона Миллер одержали победы на этапе в Париже

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18 июня в Париже пройдет седьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». 

Легкая атлетика

«Бриллиантовая лига»

Париж, Франция

Мужчины

Прыжки с шестом

21.09

Тройной прыжок

22.18

110 м с/б

22.44

200 м

22.15

400 м

23.05

800 м

22.54

5000 м

23.29

Женщины

Прыжки в высоту

1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01

2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98

3. Юлия Левченко (Украина) – 1,95

Диск

1. Валери Оллмэн (США) – 68,98

2. Сандра Перкович (Хорватия) – 68,19

3. Кристин Пуденц (Германия) – 64,39

Копье

22.42

100 м

23.53

110 м с/б

23.18

400 м

1. Шона Миллер (Багамские острова) – 50,10

2. Наталья Качмарек (Польша) – 50,24

3. Анна Кельбасинска (Польша) – 50,28

3000 м с/п

22.25

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. Время начала соревнований – московское.

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