«Бриллиантовая лига». Магучих, Оллмэн и Шона Миллер одержали победы на этапе в Париже

18 июня в Париже пройдет седьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика
«Бриллиантовая лига»
Париж, Франция
Мужчины
Прыжки с шестом
21.09
Тройной прыжок
22.18
110 м с/б
22.44
200 м
22.15
400 м
23.05
800 м
22.54
5000 м
23.29
Женщины
Прыжки в высоту
1. Ярослава Магучих (Украина) – 2,01
2. Ирина Геращенко (Украина) – 1,98
3. Юлия Левченко (Украина) – 1,95
Диск
1. Валери Оллмэн (США) – 68,98
2. Сандра Перкович (Хорватия) – 68,19
3. Кристин Пуденц (Германия) – 64,39
Копье
22.42
100 м
23.53
110 м с/б
23.18
400 м
1. Шона Миллер (Багамские острова) – 50,10
2. Наталья Качмарек (Польша) – 50,24
3. Анна Кельбасинска (Польша) – 50,28
3000 м с/п
22.25
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. Время начала соревнований – московское.