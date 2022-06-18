Широков отстранен на полгода от футбольной деятельности в Москве и оштрафован. Администратор «Строгино» угрожал судьям после матча детей

Экс-хавбек «Зенита» отстранен от футбольной деятельности в Москве на полгода.

Причиной послужил конфликт Широкова с рефери игры между и , в которой участвовали футболисты не старше 2008 года рождения.

Встреча прошла 29 мая в рамках первенства Москвы. Инцидент завершился удалением бывшего капитана сборной России, выступающего администратором «Строгино».

«В соответствии с ч.2 ст.54 положения комитета по безопасности и этике РОО МФФ, за оказание косвенного воздействия администратором ГБУ ФК «Строгино» Р.Н. Широковым на судей матча без цели влияния на спортивный результат матча – установить администратору ГБУ ФК «Строгино» Р.Н. Широкову запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности на территории г. Москвы на срок 6 месяцев и наложить штраф в размере 40 000 рублей», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте Московской федерации футбола.

Телеграм-канал «Але, рэф» ранее цитировал запись судей в рапорте матча: «Начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н., подошел к судейской бригаде и начал высказывать свое недовольство, используя нецензурные выражения: «Вы пидорасы ######, я вам #### сломаю, вы больше у меня судить не будете!» Зайдя в подтрибунное помещение, начальник команды «Строгино 2008 г.р.» Широков Р. Н., не успокаиваясь, продолжал вести себя некорректно, применяя нецензурную брань, а также угрожая физической расправой».

Также Широков оштрафован на 10 тысяч рублей за неявку на заседание комитета и обязан в течение 10 дней принести извинения судьям игры.

Следует отметить, что у экс-полузащитника , и сборной России уже возникали конфликты с рефери. Так, в августе 2020 года он избил арбитра любительского матча и был приговорен к 100 часам обязательных работ и выплате штрафа в размере 100 тысяч за моральный ущерб.

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