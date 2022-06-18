Тайсон Фьюри: «Здорово, что Роналду остается, но без него «МЮ» был 2-м в АПЛ, а с ним – 6-й. Порой звездный игрок затмевает молодых»

Тайсон Фьюри считает, что может негативно влиять на результаты .

«Здорово, что Роналду остается, но у меня есть теория: сезон до его прихода «МЮ» завершил на втором месте в , а с Роналду – на шестом.

Люди скажут: «Ну а без 20 его голов мы бы закончили еще ниже». Но ведь в предыдущем сезоне такого не было, а закончили чемпионат мы гораздо выше.

Когда в команде есть суперзвезда вроде Роналду, все полагаются на него, а не будь его, они бы сами забивали эти голы.

Я не говорю, что Криштиану – бесполезный актив, он очень хорош, но порой звездный игрок затмевает молодых.

У них нет шансов проявить себя, потому что на поле «великий Роналду», – сказал чемпион мира по боксу и болельщик «Юнайтед».