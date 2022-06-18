«Зенит» против безусловного расширения РПЛ: «Когда нет спортивной составляющей, телегу ставят впереди лошади – появляется цель обезопасить себя от прямого вылета»

Генеральный директор выступил против безусловного расширения РПЛ.

Сообщалось, что 20 июня пройдет общее собрание команд Премьер-лиги, на котором обсудят расширение с сезона-2023/24.

Проект предполагает, что по итогам сезона-2022/23 из никто не вылетит напрямую. В стыковых матчах сыграют третья и четвертая команды Олимп-ФНЛ, а также 15-я и 16-я команды РПЛ. Две первые команды ФНЛ поднимутся в высший дивизион напрямую.

«Не буду скрывать, что мы были против безусловного расширения и в этом сезоне, и через сезон. Пока мы свое мнение не изменили. Для того, чтобы оно изменилось, необходимо четко представлять, какой стандарт участия в РПЛ будет применяться.

История о том, что «Факел» лицензируется, но публикуются страшные фотографии разрухи на стадионе. Это вместо того, чтобы привлекать болельщиков, включая воронежских, вряд ли это делает [привлекательным]. Стандарт проведения соревнований должен быть высоким и неизменным, без каких-либо послаблений.

Когда нет спортивной составляющей, телегу ставят впереди лошади – появляется цель обезопасить себя от прямого вылета в следующем сезоне, потому что по проекту собираются оставить только переходные матчи.

Расширение по такому принципу производить нельзя. Помимо инфраструктуры очень важный вопрос – это бюджет, чтобы не повторилась судьба «Тамбова», когда с миру по нитке собирали деньги, чтобы рассчитаться с футболистами.

Конечно, было бы здорово расширять географию, но расширять ее нужно на высоком уровне. И спортивном, и инфраструктурном», – сказал .