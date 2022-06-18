Плавание. Чемпионат мира-2022. Спортсмены разыграют пять комплектов наград

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будут разыграны первые комплекты медалей в плавании.

Сборная России не выступит на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Будапешт, Венгрия

Плавание

Финалы

18 июня

Мужчины, 400 м, вольный стиль

19:02

Женщины, 400 м, вольный стиль

19:41

Мужчины, 400 м, комплекс

20:25

Мужчины, 4x100 м, вольный стиль

20:36

Женщины, 4x100 м, вольный стиль

20:47

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште