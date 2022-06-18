Плавание. Чемпионат мира-2022. Спортсмены разыграют пять комплектов наград

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште будут разыграны первые комплекты медалей в плавании.
Сборная России не выступит на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Чемпионат мира по водным видам спорта-2022
Будапешт, Венгрия
Плавание
Финалы
18 июня
Мужчины, 400 м, вольный стиль
19:02
Женщины, 400 м, вольный стиль
19:41
Мужчины, 400 м, комплекс
20:25
Мужчины, 4x100 м, вольный стиль
20:36
Женщины, 4x100 м, вольный стиль
20:47
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2022 в Будапеште