На Агаларова претендуют «Краснодар», «Сочи», «Ростов» и «Ахмат» («РБ Спорт»)

Стали известны клубы, претендующие на подписание лучшего бомбардира РПЛ-2021/22.
Согласно данным «РБ Спорт», форвард «Уфы» Гамид Агаларов может перейти в «Ахмат», «Краснодар» или «Сочи».
Также при определенных условиях возможность приобрести игрока готов изучить «Ростов».
Утверждается, что на следующей неделе вопрос должен быть решен, чтобы у Агаларова была возможность провести полноценный сбор с новыми партнерами.
Со статистикой выступлений нападающего, забившего 19 голов в РПЛ, можно ознакомиться здесь.
Будущее Агаларова прояснится на следующей неделе. У «Уфы» есть предложения из РПЛ и от зарубежных команд