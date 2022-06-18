На Агаларова претендуют «Краснодар», «Сочи», «Ростов» и «Ахмат» («РБ Спорт»)

Стали известны клубы, претендующие на подписание лучшего бомбардира РПЛ-2021/22.

Согласно данным «РБ Спорт», форвард «Уфы» может перейти в , или .

Также при определенных условиях возможность приобрести игрока готов изучить .

Утверждается, что на следующей неделе вопрос должен быть решен, чтобы у Агаларова была возможность провести полноценный сбор с новыми партнерами.

Со статистикой выступлений нападающего, забившего 19 голов в РПЛ, можно ознакомиться здесь.

Будущее Агаларова прояснится на следующей неделе. У «Уфы» есть предложения из РПЛ и от зарубежных команд