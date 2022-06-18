Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Калейн, Раффаэли, Николова и Атаманова выступят в финале многоборья

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Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике-2022 будут разыграны медали в многоборье.

Сборная России не выступает на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022

Тель-Авив, Израиль

Многоборье

Финал

Начало – 11:00 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч! Арена (с 13:35)

Положение после квалификации

1. Боряна Калейн (Болгария) – 103,600

2. София Раффаэли (Италия) – 103,550

3. Стиляна Николова (Болгария) – 101,250

4. Дарья Атаманова (Израиль) – 100,550

5. Дарья Варфоломеева (Германия) – 97,450

6. Екатерина Веденеева (Словения) – 97,150

7. Виктория Оноприенко (Украина) – 96,450

8. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 94,400

Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве

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