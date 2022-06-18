Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022. Калейн, Раффаэли, Николова и Атаманова выступят в финале многоборья

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике-2022 будут разыграны медали в многоборье.
Сборная России не выступает на турнире – команда отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике-2022
Тель-Авив, Израиль
Многоборье
Финал
Начало – 11:00 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч! Арена (с 13:35)
Положение после квалификации
1. Боряна Калейн (Болгария) – 103,600
2. София Раффаэли (Италия) – 103,550
3. Стиляна Николова (Болгария) – 101,250
4. Дарья Атаманова (Израиль) – 100,550
5. Дарья Варфоломеева (Германия) – 97,450
6. Екатерина Веденеева (Словения) – 97,150
7. Виктория Оноприенко (Украина) – 96,450
8. Зохра Агамирова (Азербайджан) – 94,400
Расписание чемпионата Европы по художественной гимнастике-2022 в Тель-Авиве