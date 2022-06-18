Переговоры ЦСКА о трансфере Языджи зашли в тупик. Армейцы хотят выкупить хавбека за 6-8 млн евро, «Лилль» требует 12 млн

Переговоры между ЦСКА и «Лиллем» о трансфере Юсуфа Языджи зашли в тупик.
По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб хочет сбить сумму выкупа игрока до 6-8 миллионов евро, в то время как французы требуют 12 миллионов.
При этом «Лилль» из-за финансовых проблем хочет продать полузащитника. Интерес к нему проявляют европейские клубы.
Языджи провел вторую часть прошедшего сезона в ЦСКА на правах аренды. В 10 матчах РПЛ 25-летний футболист забил 8 голов.
С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.