Переговоры ЦСКА о трансфере Языджи зашли в тупик. Армейцы хотят выкупить хавбека за 6-8 млн евро, «Лилль» требует 12 млн

Теги ЦСКА Лилль премьер-лига Россия лига 1 Франция Юсуф Языджи Спорт-Экспресс Футбол

Переговоры между ЦСКА и «Лиллем» о трансфере Юсуфа Языджи зашли в тупик. 

По информации «Спорт-Экспресса», московский клуб хочет сбить сумму выкупа игрока до 6-8 миллионов евро, в то время как французы требуют 12 миллионов.

При этом «Лилль» из-за финансовых проблем хочет продать полузащитника. Интерес к нему проявляют европейские клубы. 

Языджи провел вторую часть прошедшего сезона в ЦСКА на правах аренды. В 10 матчах РПЛ 25-летний футболист забил 8 голов. 

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь

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