Переговоры ЦСКА о трансфере Языджи зашли в тупик. Армейцы хотят выкупить хавбека за 6-8 млн евро, «Лилль» требует 12 млн

Переговоры между и о трансфере зашли в тупик.

По информации , московский клуб хочет сбить сумму выкупа игрока до 6-8 миллионов евро, в то время как французы требуют 12 миллионов.

При этом «Лилль» из-за финансовых проблем хочет продать полузащитника. Интерес к нему проявляют европейские клубы.

Языджи провел вторую часть прошедшего сезона в ЦСКА на правах аренды. В 10 матчах 25-летний футболист забил 8 голов.

С подробной статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.