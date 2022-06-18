«Авангард» вернул Буше и продлил контракт с Найтом на 2 года

продлил контракт с и вернул .

Соглашение с Найтом рассчитано на 2 года, с Буше – на один.

31-летний Найт стал третьим бомбардиром минувшего регулярного чемпионата КХЛ, набрав 48 (18+30) очков в 47 играх за клуб.

В плей-офф на счету канадского форварда 7 (3+4) баллов в 13 матчах. Он выступает за клуб с 2020 года и выиграл с ним Кубок Гагарина в 2021 году.

28-летний Буше ранее уже играл за «ястребов» и тоже выиграл Кубок Гагарина. В сезоне-2020/21 американский нападающий набрал 48 (24+24) очков в 51 матче регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету было 17 (8+9) баллов в 21 игре.

В июне 2021 года Буше подписал контракт с «Локомотивом» на два года. Он не доиграл прошлый сезон по решению руководства клуба.

18 февраля стало известно, что форвард был уволен из .

Ранее он получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.