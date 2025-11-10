Нагельсманн о Виртце: «В «Ливерпуле» очень сложная ситуация. Каждый хочет быть «звездой» атаки, клуб нестабилен. Мы все знаем способности Фло, но ему нелегко проявить себя»

Юлиан Нагельсманн: мы знаем способности Виртца, в «Ливерпуле» сложная ситуация.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался о форме Флориана Вирца в «Ливерпуле ». Немецкий хавбек «красных» набрал 3 результативных балла в 16 матчах текущего сезона.

«Я всегда разговариваю с Фло, независимо от его ситуации. Ситуация в его клубе очень сложная. В прошлом году они выиграли Премьер-лигу и играли в очень привлекательный футбол. В этом году несколько футболистов покинули клуб, и они вложили много денег в новых игроков. Таким образом, общая расстановка сил очень непроста – каждый из пяти атакующих игроков хочет быть «звездой». Эта ситуация не облегчает задачу Фло, потому что весь клуб не так стабилен, как в прошлом сезоне.

Я смотрел игру против «Сити » (0:3), и они были худшей командой по итогам 90 минут. Фло нелегко проявить себя в такой ситуации. Мы видим, что многие игроки испытывают трудности, переходя в другой клуб, где произошло много перемен. В конечном счете, я не могу повлиять на его игру в «Ливерпуле». Я могу влиять только на то, что он делает здесь.

Думаю, в октябре он сделал шаги в правильном направлении. Мы все знаем, на что он способен, это нормально – иметь спад формы. Мы поможем ему сохранить ясную голову», – сказал Нагельсманн.