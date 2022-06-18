Прокуратура Чувашии начала проверку из-за видео с паралимпийцами, которые не смогли подняться в гостиницу по пандусу в Чебоксарах

Прокуратура Чувашской Республики сообщила о проверке по инциденту с участием паралимпийцев, прибывших на чемпионат России в Чебоксары.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором два человека на инвалидных колясках с трудом пытаются подняться по ступенькам в гостиницу. Тренер паралимпийцев Ирина Громова подтвердила, что у спортсменов возникали сложности с перемещением по городу.

«Из видеозаписи следует, что пандус-скат, расположенный на лестнице, установлен под большим углом и фактически не приспособлен для самостоятельного подъема лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Прокуратура Калининского района города Чебоксары организовала проверку по размещенной информации, в ходе которой будут установлены конкретные обстоятельства произошедших событий, дана оценка соблюдению требований закона по доступности объекта социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями здоровья (наличие надлежащего пандуса, кнопки вызова помощи персонала и др.)

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их реальное устранение», – сообщили в прокуратуре региона.

Паралимпийцы, приехавшие на чемпионат России в Чебоксары, не смогли подняться в гостиницу по пандусу. Им пришлось карабкаться по ступенькам